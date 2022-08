Neurje, ki je pustošilo po državi, vzelo tudi življenji: dva moška ubila strela

Napovedi vremenoslovcev so se tudi tokrat uresničile. Močni nalivi, sunki vetra in toča so v soboto popoldne in zvečer zajeli večji del države, predsem Štajersko. Žal pa je neurje vzelo tudi dve življenji. Pod vrhom Triglava je po udaru strele umrl planinec, poroča center za obveščanje. Po poročanju Radia Slovenija je zaradi udara strele umrl tudi moški na Slavniku.

Okoli 18. ure je na grebenu pod vrhom Triglava v občini Kranjska Gora strela udarila v planinca, poroča uprava za zaščito in reševanje. Reševalci GRS Mojstrana so ob pomoči dežurne ekipe GRS Brnik in helikopterja LPE prepeljali preminulega v dolino, kjer so ga prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči z Jesenic in pogrebna služba. V dolino so prepeljali tudi pokojnikovo sopohodnico.

Identiteto še ugotavljajo

Strela je moškega ubila tudi med nevihto, ki se je razbesnela nad širšim območjem Slavnika. Kot je poročal Radio Slovenija, se je nesreča zgodila 400 metrov pod Tumovo kočo. Umrli pri sebi ni imel dokumentov, zato njegova identiteta še ni znana, so sporočili s koprske policijske uprave. Po oblačilih sodeč, gre za gorskega tekača, ki ga je neurje ujelo med sestopom.

Voda zalivala kleti, veter odkrival strehe

Ob 18.55 je zaradi močnega dežja in vetra meteorna voda zalila prostore trgovskega centra v Šoštanju in v Florjanu podrla drevo na cestišče. Posredovali so gasilci PGD Šoštanj.

Ob 20.14 je občino Radeče zajelo močno neurje. Meteorna voda je zalila stanovanjske prostore, v Goreljcah pa je zaradi udara strele zagorela krošnja drevesa. Posredovali so gasilci PGD Radeče in Vrhovo.

Ob 20.42 je meteorna voda poplavila prostore objekta na Cesti Kozjanskega odreda v Štorah. Gasilci PGD Štore so sprostili odvodni kanal in očistili poplavljene prostore.

Ob 21.45 je v Lahomnem in Belovem v občini Laško močan veter na cestišče podrl drevesi. Gasilci PGD Laško so ju razžagali in odstranili s cestišča.

Okoli 2. ure se je v Slatinah v občini Šmartno ob Paki na cestišče podrlo drevo. Gasilci PGD Šmartno ob Paki so podrto drevo razžagali in odstranili s cestišča.

Malo po 3. uri se je zaradi močnega vetra na Kovaško cesto v Zrečah podrlo drevo. Gasilci PGD Zreče so zavarovali kraj ter razgali in odstranili podrto drevo.

Na območju občine Rače - Fram je zaradi močnega naliva meteorna voda zalila prostore 13 objektov. Gasilci PGD Rače so še na terenu in črpajo vodo.

Polne roke dela so imeli tudi v Slovenski Bistrici, Hajdini, Kidričevem in v občini Starše.