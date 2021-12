Neugodno: ko se avto ustavi prav na železniških tirih, policija razkriva podrobnosti

Dolge in težke minute je voznik osebnega avtomobila preživljal sinoči okoli 23. ure, ko je na Cesti bratov Cerjakov v Gornjem Lenartu v občini Brežice zapeljal na cestno-železniški prehod, nato pa ... Avto je tam obstal in se s tirov ni premaknil.

K sreči je pomoč prišla hitro. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj, odklopili akumulator in s tehničnim posegom vozilo izvlekli na cestišče, poroča uprava za zaščito in reševanje na spletni strani.

V tem času je bil železniški promet oviran. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Policijska uprava Novo mesto poroča o podrobnostih, da je 38-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti na prehodu ceste čez železniško progo izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal z vozišča na železniške tire, kjer je z vozilom obstal.

Avtomobil so s tirov odstranili gasilci, policisti pa so ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,66 miligrama alkohola.

Odvzeli so mu vozniško dovoljenje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog, na sodišče pa naslovili obdolžilni predlog.