Nesrečen padec pohodnice: posredovali gorski reševalci

Konec prejšnjega tedna natančneje v petek, 6. januarja ob 14.47, so policiste iz Nove Gorice obvestili, da se je pri sestopu iz Gradiške Ture poškodovala pohodnica. Ugotovljeno je bilo, da se je 45-letna pohodnica vračala iz ferate na Gradiški Turi. Kasneje je na pohodni poti padla in si poškodovala nogo.

Na kraju so posredovali reševalci GRS Tolmin, skupina Ajdovščina, ki so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in jo prenesli v dolino oz. do parkirišča pod Gradiško Turo, kjer so jo prevzeli reševalci Nujne medicinske pomoči iz Ajdovščine. Reševalci so poškodovanko odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Policisti iz Ajdovščine so glede na vsa ugotovljena dejstva tujo krivdo izključili.