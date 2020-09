Nesreča zaprla dolenjsko avtocesto

Zaradi prometne nesreče je zaprta dolenjska avtocesta med Smednikom in Drnovim proti Obrežju. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti.Na vipavski hitri cesti je med Nanosom in Ajdovščino zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton. Zaradi požara je zaprta cesta med Colom in Dolgo Poljano Pred predorom Karavanke je kolona proti Sloveniji dolga tri kilometre. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor proti Sloveniji.Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje.