Nesreča zaprla cesto: pazljivo na mokrem in spolzkem vozišču

Ljubljana: zahodna obvoznica, priključek Brdo. FOTO: Prometna kamera, Dars

Iz PU Kranj poročajo, da je zaradi prometne nesreče zaprta cesta Šenčur–Voklo. Okoliščine kažejo, da je vozilo na avtocesti prebilo varovalno ograjo in obstalo pod njo.Na gorenjski avtocesti je zaprt priključek Podtabor proti Ljubljani. Obvoz je urejen preko priključkov Brezje in Naklo. Zaradi posebne tehnologije preplastitve na gorenjski avtocesti med Radovljico in Brezjami proti Ljubljani na vozišču ostajajo zrna. Ohranjajte varnostno razdaljo in spoštujte omejitev, saj vam sicer zrna poškodujejo vozilo. Posebej previdni naj bodo motoristi.Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah.