Nesreča v slovenskih gorah: plezalcu se je odkrušil kamen, z njim je hudo

Policijska uprava Kranj poroča o novi nesreči v slovenskih gorah. V njej se je poškodoval 32-letni hrvaški plezalec.

Kot so zapisali, je bila ekipa za reševanje v gorah Gorsko reševalne zveze Slovenije, v kateri je tudi policist gorske enote, v soboto nekaj pred 15.30 obveščena o gorski nesreči. »Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je v navezi plezal smer Belač Zupan na gori Šite, na območju Tamarja, kjer se mu je med plezanjem odkrušil kamen in je padel nekaj metrov nižje. Bil je hudo telesno poškodovan in s helikopterjem Slovenske vojske odpeljan v SB Jesenice,« so zapisali na Policijski upravi Kranj.

Kot so še zapisali, bodo policisti dogodek ustrezno evidentirali.

