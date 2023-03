Nesreča v ljubljanskem podjetju: stroj za mletje in stiskanje delavcu poškodoval roko

Danes ob 7.36 je v podjetju na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani stroj za mletje in stiskanje papirja delavcu stisnil roko.

Gasilci GB Ljubljana so s hidravličnim orodjem dvignili del stroja, nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi poškodovanega, ga z nosili prenesli do reševalnega vozila, s katerim so ga nato prepeljali na zdravljenje v UKC, poroča uprava za zaščito in reševanje.