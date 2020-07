Nesreča v Celju: policija prosi kolesarko, da se javi

V soboto okoli 14.30 se je v Celju zgodila prometna nesreča. Voznica kolesa z motorjem s sopotnico je vozila po kolesarski stezi iz smeri Aškerčeve ulice proti Škofji vasi. V bližini naslova Mariborska cesta 64 ji je nasproti po kolesarski stezi pripeljala kolesarka in s srednjim delom kolesa trčila vanjo. Voznica kolesa z motorjem in sopotnica sta padli, kolesarka, ki je vozila po napačni strani, ju je vprašala, ali sta v redu, nato pa odpeljala proti Aškerčevi ulici.



Kolesarka je stara med 50 in 60 leti, vitka in svetlolasa, oblečena pa je bila v belo majico in temne hlače. Zaradi razjasnitve okoliščin trčenja jo celjska policija poziva, naj se oglasi na PP Celje. Vse, ki so trčenje videli, prosi za informacije.