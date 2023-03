Nesreča pri vstopu na sedežnico, s smučarko je hudo

Na smučišču na Kopah se je pri vstopu na sedežnico huje poškodovala 57-letna smučarka. Tuja krivda je izključena, sporočajo s PU Celje.

Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so sicer v zadnjih treh dneh prejeli 882 klicev občanov. 220 klicev je bilo interventnih, trije nujni. 50 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 8 s področja mejnih zadev in tujcev, 87 s področja prometne varnosti in 83 s področja javnega reda in miru.