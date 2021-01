Nesreča nikoli ne počiva. Malo po 7. uri je na regionalni cesti od Izlak proti Trojanam prišlo do zdrsa tovornega vozila. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je trenutno oviran promet na cesti v kraju Polšina in poteka izmenično enosmerno. V nesreči ni bil nihče poškodovan, so sporočili iz PU Ljubljana.



Ljubljanski policisti ob tem opozarjajo, da so ceste poledenele in spolzke, zato se ne odpravljajte na vožnjo brez ustrezne zimske opreme, vožnjo pa prilagodite razmeram na cesti.