Nesreča v gozdu, žena reševala moža

Danes ob 11.01 je v gozdu pri Polzeli v istoimenski občini pri podiranju dreves večja veja poškodovala moškega. Prvo pomoč mu je nudila žena.



Gasilci PGD Polzela, Andraž nad Polzelo in Ločica ob Savinji so oskrbeli poškodovanca in usmerjali reševalno vozilo do kraja dogodka. Zavarovali so tudi območje in nudili pomoč pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila, poroča uprava za zaščito in reševanje.

