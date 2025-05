Nesreča pri letališču Lesce: 70-letnik pilotiral, ob pristanku ni šlo po načrtih

S kranjske Policijske uprave so sporočili, da so bili danes, nekaj minut po 12. uri, obveščeni o dogodku v širši okolici letališča na območju Lesc, v katerem je pri pristanku dvomotornega letala prišlo do premoženjske škode na letalu. Letalo je upravljal 70-letni slovenski pilot.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, pilot v dogodku ni bil telesno poškodovan, prav tako ni bil nihče v okolici ogrožen,« so sporočili.«

Na kraju dogodka so trenutno prisotni policisti, kriminalisti in inšpektor iz pristojne agencije za preiskovanje letalskih nesreč. Poteka temeljit ogled terena in zbiranje podatkov, ki bi lahko osvetlili okoliščine dogodka. Z zadevo sta bila že seznanjena dežurni tožilec in preiskovalni sodnik. Na letalu je nastala materialna škoda.

Vzrok dogodka za zdaj ostaja nejasen in je v fazi preiskovanja. Pristojno državno tožilstvo bo o vseh nadaljnjih ugotovitvah sproti obveščeno.