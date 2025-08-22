NA REKI

Nesreča na Soči: vse se je začelo z močno bolečino v rami

Reševalci so Madžara odpeljali v Splošno bolnišnico dr. Franca Derganca Nova Gorica, kjer so ga oskrbeli.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Dragoncello Getty Images
Odpri galerijo
Simbolična fotografija. FOTO: Dragoncello Getty Images

M. U.
22.08.2025 ob 09:43
22.08.2025 ob 09:43
M. U.
22.08.2025 ob 09:43
22.08.2025 ob 09:43

Poslušajte

Čas branja: 0:42 min.

Policisti Policijske postaje Bovec so v četrtek obravnavali nesrečo na reki Soči, kjer je bila skupina osmih turistov na raftingu.

Vse se je začelo z močno bolečino v rami

Po kopanju so se vkrcavali v raft, ko je državljanu Madžarske, zaradi mokre površine zdrsnila roka in je v rami začutil močno bolečino. Reševalci so ga odpeljali v Splošno bolnišnico dr. Franca Derganca Nova Gorica, kjer so ga oskrbeli.

 

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

bolnišnica PU Nova Gorica Soča

Priporočamo

Boban Stojanović se zagovarja, da je na Resljevi, kjer živita žena in hčerka, hranil drogo, a ne zato, da bi jo prodajal
Babica dečka, ki je umrl v razgretem avtu pri Preboldu: »Jokam dan in noč«
Andrej Stare v boju za rakom, ostal brez dveh nožnih prstov in stopalnice
Poslanka Levice udarila po mizi: »Ni prav, da upokojenka plačuje dvakrat več kot menedžer«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Komentarji:

Priporočamo

Boban Stojanović se zagovarja, da je na Resljevi, kjer živita žena in hčerka, hranil drogo, a ne zato, da bi jo prodajal
Babica dečka, ki je umrl v razgretem avtu pri Preboldu: »Jokam dan in noč«
Andrej Stare v boju za rakom, ostal brez dveh nožnih prstov in stopalnice
Poslanka Levice udarila po mizi: »Ni prav, da upokojenka plačuje dvakrat več kot menedžer«

Izbrano za vas

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.