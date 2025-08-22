Nesreča na Soči: vse se je začelo z močno bolečino v rami

Policisti Policijske postaje Bovec so v četrtek obravnavali nesrečo na reki Soči, kjer je bila skupina osmih turistov na raftingu.

Vse se je začelo z močno bolečino v rami

Po kopanju so se vkrcavali v raft, ko je državljanu Madžarske, zaradi mokre površine zdrsnila roka in je v rami začutil močno bolečino. Reševalci so ga odpeljali v Splošno bolnišnico dr. Franca Derganca Nova Gorica, kjer so ga oskrbeli.