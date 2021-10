Nesreča na Slovenski cesti v Ljubljani

Danes okoli 4.30 se je na Slovenski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen kolesar.



Policijska uprava Ljubljana poroča, da je padel zaradi neprilagojene hitrosti in se pri tem lažje poškodoval.



Policisti so mu pod nos pomolili še alkotest, ki je razkril, da je pred upravljanjem dvokolesa pil, saj je izmeril 0,75 mg/l alkohola v izdihanem zraku.



Uvedli so prekrškovni postopek.

Komentarji: