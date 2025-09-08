Nesreča na prireditvi na območju Jesenic: zapeljal s ceste, več poškodovanih (VIDEO)

Policijska uprava Kranj poroča o nesreči, ki se je zgodila na eni izmed javnih cestnih prireditev na območju občine Jesenice. Jeseniški policisti so bili o njej obveščeni preteklo soboto okrog 13.45. Po pisanju portala dnevnik.si se je nesreča zgodila na gorsko-hitrostni dirki Hrušica Hillclimb 2025.

Kot so zapisali na omenjeni policijski upravi, je po njihovih do zdaj zbranih obvestilih eden izmed nastopajočih voznikov na prireditvi z avtomobilom zapeljal s ceste v obcestno varnostno ograjo in nato po pobočju navzdol. »V dogodku voznik ni bil telesno poškodovan, poškodovane pa so bile tri osebe, ki so se takrat nahajale na tem mestu. Dvema osebama, ki sta bili lažje telesno poškodovani, in eni, ki je bila huje poškodovana, je na kraju pomoč nudilo zdravstveno osebje, nato pa so jih z reševalnim vozilom prepeljali v SB Jesenice,« so zapisali v sporočilu.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka, vodijo pa tudi postopek, je še sporočila Policijska uprava Kranj.