Nesreča na območju Vršiča: huje se je poškodovala, morali so jo odpeljati

Na območju Vršiča se je v soboto dopoldne huje poškodovala 30-letna hrvaška plezalka, potem ko je vanjo priletel kamen in je padla nekaj metrov globoko. Pri reševanju je sodeloval helikopter letalske policijske enote.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Kranj, sta plezalca, oba državljana Hrvaške, v soboto dopoldne dosegla severno steno gore Nad Šitom glava, kjer sta hotela vstopiti v alpinistično smer Promenada. Iz stene nad njima je priletel kamen, ki je 30-letno plezalko zadel v čelado, posledično je padla nekaj metrov nižje na melišče.

Pomoč so ji na kraju nudili člani ekipe za reševanje v gorah, hudo poškodovano pa so jo s helikopterjem letalske policijske enote prepeljali v bolnišnico. Plezalca sta bila po podatkih policije primerno opremljena.

Nesreča na Jezerskem

Letalska policijska enota je posredovala tudi na Jezerskem, kjer se je v soboto na ferati Češka koča poškodoval 47-letni planinec. Po podatkih policije je v ferati zgrešil pot, ker se ni mogel več varovati s samovarovalom, je padel in obtičal na mestu, od koder je poklical na pomoč.

Jezerskim gorskim reševalcem je pomagala ekipa za reševanje v gorah z Brnika, lahko poškodovanega planinca so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Tudi 47-letnik je bil ustrezno opremljen, so zapisali na kranjski policijski upravi.

Jeseniški policisti so bili medtem v soboto zvečer obveščeni o nesreči 22-letne jadralne padalke. Po podatkih policije je vzletela z Zabreške planine, pri manevriranju za pristanek na travniku med Zabreznico in Vrbo pa je spregledala daljnovod in z višine okoli štirih metrov prehitro pristala. Padalka se je lahko poškodovala, policisti pa še zbirajo obvestila o okoliščinah nesreče.