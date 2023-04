Nesreča na Kidričevi ulici, eno vozilo prevrnilo

V četrtek ob 12.50 sta v Kidričevi ulici v Celju trčili osebni vozili, eno se je pri tem prevrnilo na bok. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj, odklopili akumulatorja, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in nudili pomoč drugim službam.

Reševalci NMP Celje so na kraju oskrbeli tri poškodovane osebe in eno od njih prepeljali v celjsko bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.