Nesreča na hitri cesti, več vozil naletelo na kamionsko pnevmatiko

Okoli polnoči je na hitri cesti Vrtojba–Ajdovščina pred izvozom Vogrsko v občini Renče - Vogrsko v prometni nesreči več osebnih vozil naletelo na kamionsko pnevmatiko na vozišču, poroča uprava za zaščito in reševanje. Pri tem je nastala le materialna škoda na vozilih. Posredovali so gasilci GE JZGRD Nova Gorica. Zavarovali so kraj nesreče do prihoda policije in delavcev Darsa ter nevtralizirali iztekle motorne tekočine na cestišču.

Poškodovanih ni bilo.