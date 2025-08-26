BRALEC POROČA

Nesreča na Drenikovi ulici v Ljubljani: šlo naj bi za motorista, opažen tudi rešilec (FOTO)

Zgodilo se je okoli 18. ure.
Fotografija: Na kraju nesreče. FOTO: Bralec Bojan
Na kraju nesreče. FOTO: Bralec Bojan

S. U.
26.08.2025 ob 18:15
26.08.2025 ob 18:18
S. U.
26.08.2025 ob 18:15
26.08.2025 ob 18:18

Na Drenikovi ulici v Ljubljani je danes okoli 18. ure prišlo do prometne nesreče, v kateri je bil po prvih informacijah verjetno poškodovan motorist. Na kraju dogodka je bil parkiran reševalni avtomobil z vklopljenimi lučmi, zaradi česar je promet na območju potekal upočasnjeno.

Podrobnosti nesreče še niso znane. Vprašanja smo poslali Policijski upravi Ljubljana, več informacij pa bo znanih po njihovem odzivu.

Ste bili tudi vi priče prometne nesreče? Kontaktirajte nas.

Več iz te teme:

motorist prometna nesreča Ljubljana

