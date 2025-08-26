Nesreča na Drenikovi ulici v Ljubljani: šlo naj bi za motorista, opažen tudi rešilec (FOTO)

Na Drenikovi ulici v Ljubljani je danes okoli 18. ure prišlo do prometne nesreče, v kateri je bil po prvih informacijah verjetno poškodovan motorist. Na kraju dogodka je bil parkiran reševalni avtomobil z vklopljenimi lučmi, zaradi česar je promet na območju potekal upočasnjeno.

Podrobnosti nesreče še niso znane. Vprašanja smo poslali Policijski upravi Ljubljana, več informacij pa bo znanih po njihovem odzivu.

Ste bili tudi vi priče prometne nesreče? Kontaktirajte nas.