Nesreča na Blejski Dobravi, oseba izgubila zavest

Danes ob 8.21 je na Blejski Dobravi (občina Jesenice) osebno vozilo zapeljalo s ceste. Gasilci GARS Jesenice so tehnično in požarno zavarovali kraj dogodka, vozilo izvlekli nazaj na cesto, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi nezavestne osebe in na vozilu odklopili akumulator, poroča uprava za zaščito in reševanje.

