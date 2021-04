Nesreča na avtocesti zaprla promet, to so fotografije s prizorišča

Voznik se je zaletel v drugo vozilo. FOTO: Pu Kranj

Zaradi prometne nesreče je bil dlje časa oviran promet na gorenjski avtocesti med galerijo Moste in priključkom Lipce v smeri Karavank. S PU Kranj so sporočili sledeče: »Voznik je z osebnim avtomobilom med vožnjo proti Karavankam ob 14:25 trčil v drugo vozilo in se prevrnil na streho. Povzročitelj nesreče je brez vozniškega dovoljenja. Zanj je bil odrejen strokovni pregled. V nesreči je po do sedaj preverjenih podatkih nastala samo materialna škoda. Proti vozniku poteka postopek.«