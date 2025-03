Nesreča na avtocesti: vozniki naredili lep reševalni pas, eden pa je storil nekaj nezaslišanega (VIDEO)

Gorenjski prometniki so v torek, malo po 14. uri, obravnavali prometno nesrečo na gorenjski avtocesti, v bližini odcepa za Kranj zahod.

Po prvih podatkih policije so bili v prometni nesreči udeleženi trije vozniki z avtomobili, zaradi neprilagojene hitrosti 57-letnega tujega voznika. Povzročitelj in dva potnika iz njegovega avtomobila so bili lahko telesno poškodovani in s kraja nesreče z reševalnim vozilom prepeljani v zdravstveno ustanovo.

»Pomoč so ponudili tudi gasilci. Povzročitelju je bila izdana globa,« še poroča kranjska policijska uprava.

Možje v modrem pohvalili večino voznikov

Promet je bil v času ogleda oviran, posledično je nastajala kolona vozil tudi zaradi popoldanske prometne konice. »Poudarili bi radi, da so vozniki zgledno upoštevali prometna pravila in naredili reševalni pas. Gorenjski policisti jim izrekamo pohvalo, ki smo jo objavili tudi na Facebookovi strani PU Kranj,« so še v dnevnem poročilu zapisali policisti.

So pa gorenjski prometniki na poti do prometne nesreče naleteli na tujega voznika avtomobila, ki pa reševalnega pasu ni vzpostavil, temveč je po njem nadaljeval pot. Izdali so mu globo v znesku 200 evrov, ki jo je plačal takoj.