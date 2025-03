Nesreča na avtocesti proti Višnji Gori: avto čez dva pasa (FOTO)

Na facebook skupini Policijske kontrole Dolenjske so ob 6. uri zjutraj voznike opozorili, da se je na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Višnjo Goro zgodila prometna nesreča.

Objavili so tudi fotografijo, na kateri je osebni avtomobil v sprednjem delu poškodovan, a kot kaže, se k sreči nihče ni huje poškodoval.

FOTO: Zaslonski posnetek, facebook

Na tem delu avtoceste zdaj promet poteka gladko in brez posebnosti, posledice nesreče pa so že odstranili.

Je pa do prometne nesreče prišlo na cesti Kozina - Starod. Pri Gradišču pri Materiji je promet urejen izmenično enosmerno.

Prihaja tudi do zastoja tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na mestnih obvoznicah in cestah zaradi jutranje konice.