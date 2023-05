Nesreča na avtocesti: avto prevrnjen na streho, štiri osebe poškodovane

Danes ob 0.25 je na avtocesti smer Drnovo-Smednik, občina Krško, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo na streho. Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, odklopili akumulator, vozilo izvlekli na cestišče in pomagali avto vleki. Reševalci NMP Krško so štiri poškodovane osebe oskrbeli in prepeljali v ZD Novo mesto, poroča uprava za zaščito in reševanje.