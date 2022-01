Zunaj Podsabotina jo je huje skupil motorist

V nedeljo ob 15.47 je bila policija obveščena o prometni nesreči zunaj Podsabotina (občina Brda), ki jo je povzročil 44-letni voznik osebnega avtomobila. PU Nova Gorica poroča (nelektorirano): »Med vožnjo na omenjeni relaciji je izven naselja Podsabotin na ravnem delu ceste začel prehitevati pred njim vozeče neznano vozilo v času, ko ga je že prehiteval 62-letni voznik motornega kolesa, državljan Italije. Voznik avtomobila je z levim bokom svojega vozila trčil v desni bok motornega kolesa, ki ga je odbilo v levo na travnato bankino ob levem robu vozišča, kjer je 62-letni italijanski motorist izgubil ravnotežje na motornem kolesu in posledično padel na desni bok ter drsel po travnati bankini v dolžini slabih trideset metrov.«

V prometni nesreči si je motorist poškodoval hrbtenico. Prvo pomoč so mu nudili reševalci NMP ZD Nova Gorica in ga z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v italijansko Gorico. Posredovali so tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica.

O prometni nesreči so policisti obvestili tudi preiskovalno sodnico okrožnega sodišča in državno tožilstvo v Novi Gorici. Povzročitelja prometne nesreče bodo kazensko ovadili zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti (po prvem odstavku 323. člena KZ-1).