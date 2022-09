Nesreča dveh motoristov, ker nista upoštevala signalizacije

V torek ob 13.30 je 51-letni državljan Avstrije vozil motorno kolo od Dolenj proti Ilirski Bistrici. Ko je začel prehitevati pred seboj vozeča vozila, je trčil v pred seboj vozeče motorno kolo, ki ga je vozil 65-letni državljan Avstrije in je prav tako prehiteval vozilo pred seboj, in sicer osebni avto 42-letnega državljana Slovenije. Policisti so ugotovili, da je pred tem osebnim avtomobilom vozil še 57-letni državljan Nemčije, ki je z osebnim avtomobilom nameraval zaviti preko polne črte na počivališče, kar je nakazal z levim smernikom. Ko je videl, da ga prehitevata dva motorista, je od te namere odstopil in nadaljeval vožnjo proti Ilirski Bistrici.

51-letniku je bila izdana globa zaradi prevelike hitrosti in neupoštevanja prometne signalizacije, 65-letniku pa globa zaradi neupoštevanja prometne signalizacije. Tujca sta globe plačala takoj. Cesta je bila ponovno odprta ob 15. uri.