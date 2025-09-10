NESREČA

Nesreča 29-letnega jadralnega padalca pri Dvorjah: pri padcu se je hudo poškodoval

Z vojaškim helikopterjem pa so ga prepeljali v UKC Ljubljana.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: N. K.
Odpri galerijo
Simbolična fotografija. FOTO: N. K.

N. Č.
10.09.2025 ob 18:16
N. Č.
10.09.2025 ob 18:16

Poslušajte

Čas branja: 0:50 min.

Kranjski policisti so bili včeraj okoli 16. ure obveščeni o nesreči jadralnega padalca. Po prvih podatkih je 29-letni padalec na območju Dvorij z velike višine padel na tla in se pri tem hudo poškodoval.

Na pomoč mu je najprej priskočil občan, ki je tudi poklical reševalce. Nujno medicinsko pomoč so nato prevzeli reševalci ZD Kranj, z vojaškim helikopterjem pa so ga prepeljali v UKC Ljubljana.

O dogodku je bil obveščen tudi preiskovalec letalskih nesreč. Policisti so na kraju opravili ogled in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

jadralni padalec nesreča Dvorje helikopter PU Kranj

Priporočamo

Odjeknila novica o menjavi priljubljene voditeljice, RTV odločno: »Politična namigovanja so neprimerna«
V Strunjanu ogorčeni: početje obiskovalcev na plaži se jim zdi skrajno neprimerno
Pravi potop v tem hrvaškem mestu, ceste pod vodo, počeni jaški! (VIDEO)
Nogometni svet žaluje: umrl komaj 24-letni slovenski nogometaš

Predstavitvene informacije

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Odjeknila novica o menjavi priljubljene voditeljice, RTV odločno: »Politična namigovanja so neprimerna«
V Strunjanu ogorčeni: početje obiskovalcev na plaži se jim zdi skrajno neprimerno
Pravi potop v tem hrvaškem mestu, ceste pod vodo, počeni jaški! (VIDEO)
Nogometni svet žaluje: umrl komaj 24-letni slovenski nogometaš

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.