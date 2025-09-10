Nesreča 29-letnega jadralnega padalca pri Dvorjah: pri padcu se je hudo poškodoval

Kranjski policisti so bili včeraj okoli 16. ure obveščeni o nesreči jadralnega padalca. Po prvih podatkih je 29-letni padalec na območju Dvorij z velike višine padel na tla in se pri tem hudo poškodoval.

Na pomoč mu je najprej priskočil občan, ki je tudi poklical reševalce. Nujno medicinsko pomoč so nato prevzeli reševalci ZD Kranj, z vojaškim helikopterjem pa so ga prepeljali v UKC Ljubljana.

O dogodku je bil obveščen tudi preiskovalec letalskih nesreč. Policisti so na kraju opravili ogled in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo.