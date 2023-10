Nesreča 19-letnega kajakaša na Soči

Danes ob 12.03 je bila policija obveščena, da se je pod naseljem Trnovo ob Soči, na odseku reke Soče, ki se imenuje Otona, poškodoval 19-letni kajakaš. Po sedaj zbranih podatkih si je državljan Švice med plovbo v lastni režiji izpahnil ramo.

Na kraj so bili napoteni gorski reševalci in reševalci NM ZD Tolmin, ki so poškodovanemu Švicarju nudili prvo pomoč.

Policisti PP Bovec so glede na sedanje ugotovitve tujo krivdo izključili in bodo o ugotovitvah s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so sporočili iz PU Nova Gorica.