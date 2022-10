Nespametno dejanje, zaradi katerega mu grozi do pet le zapora

Policisti Policijske postaje Podlehnik so v ponedeljek zvečer opravljali nadzor v cestnem prometu. Med drugimi so ustavljali 58-letnega voznika motornega kolesa, ki je prekoračil najvišjo dovoljeno hitrost v naselju, vendar voznik na znake policista ni želel ustaviti.

»Zaradi navedenega sta se policista zapeljala za njim ter ga ponovno ustavljala z uporabo modrih utripajočih se luči in kratkega zvočnega signala. Navedeno je voznik upošteval in se ustavil. Med policijskim postopkom je bil vozniku odrejen preizkus alkoholiziranosti z indikatorjem alkohola, ki je pri pravilni uporabi pokazal 0,87 mg/l alkohola v izdihanem zraku,« pišejo v poročilu PU Maribor. A tu se zapis še ne konča. Voznik je namreč policista fizično napadel, zaradi česar sta bila policista primorana uporabiti prisilna sredstva (telesno silo in sredstva za vklepanje in vezanje – lisice), odrejeno pa mu je bilo še policijsko pridržanje.

»Zoper voznika motornega kolesa - kršitelja cestno prometnih prekrškov sledi obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče. Ker je voznik utemeljeno osumljen tudi storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi po III. odstavku 299. čl. Kazenskega zakonika (KZ-1) bo zoper njega podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo. Za navedeno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora od enega do petih let,« so jasni policisti.