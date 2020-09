Nespameten voznik pristal na strehi

V ponedeljek, 14. septembra ob 13.20, so bili policisti obveščeni o prometni nesreči II. kategorije na cesti Col – Predmeja (Občina Ajdovščina), v kateri je bil udeležen 65-letni voznik osebnega avtomobila. Z ogledom kraja prometne nezgode so prometni policisti ugotovili, da je omenjeni voznik vozil po turistični cesti iz Cola proti naselju Gozd. Ko je pripeljal v desni

pregledni ovinek, ni vozil po desnem smernem vozišču glede na dovoljeno smer vožnje. Z vozilom je zapeljal levo preko kratke prekinjene ločilne črte na levo stran vozišča, nato pa po makadamski bankini. Pri tem je s prednjim levim delom avtomobila trčil v drevo ob levi strani vozišča; po trčenju se je vozilo prevrnilo na streho. V prometni nesreči je bil voznik predvidoma lažje telesno poškodovan.



Po nezgodi so na kraju poleg policistov posredovali tudi gasilci GRC Ajdovščina, vozniku je bila kasneje zdravniška pomoč nudena v ZD Ajdovščina, so sporočili s PU Nova Gorica.