Dogajanje pred imenovanjem novega ravnatelja oziroma ravnateljice na velenjski Osnovni šoli Gorica, decembra 2019 in januarja 2020, se bere kot prava kriminalka. »Priznati moram, da me še nikoli v življenju ni noben telefonski pogovor tako pretresel. To ni bilo samo lobiranje, ampak zame grozljiv, neprimeren in verjetno tudi nezakonit način kupovanja glasu, torej korupcija,« je oktobra lani na velenjskem okrajnem sodišču takratne dni podoživljal priznani slovenski mikrobiolog Miha Avberšek. Kot podpredsednik Sveta zavoda OŠ Gorica Velenje je vodil postopek imenovanja novega ravnat...