Nepripetega 21-letnika vrglo iz avta

Minulo nedeljo je na naših cestah na žalost ugasnilo še eno mlado življenje. Ob 20.30 je 21-letni voznik osebnega avtomobila na glavni cesti Tržič–Podtabor vozil iz smeri Bistrice pri Tržiču proti razcepu Podtabor. V levem ovinku je zapeljal s ceste, se prevračal in padel iz vozila. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl. V dogodku je bil lažje poškodovan 20-letni potnik, ki je ostal v vozilu. »Ne voznik ne potnik nista uporabljala varnostnega pasu,« ob tem sporoča Bojan Kos, tiskovni predstavnik PU Kranj.

Gorenjski policisti so minuli konec tedna obravnavali več prometnih nesreč s poškodbami. V petek opoldne je voznik kombija na gorenjski avtocesti trčil v tovorno vozilo pred seboj in se lažje ranil. Ob 12.30 so skoraj na istem kraju naletno trčila tri vozila; en udeleženec se je lažje, drugi pa huje ranil, avtocesta je bila dlje zaprta. V Selški dolini sta v soboto okoli 14. ure trčila osebna avtomobila. Lažje sta se ranila dva udeleženca. Dve osebi sta bili lažje poškodovani v sobotni večerni prometni nesreči na Jesenicah, kjer sta trčila osebna avtomobila. Povzročiteljica je bila pijana (napihala je 0,38 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka). V nedeljo opolnoči je kolesar, ki je napihal 0,83 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, v Kranju padel in se lažje ranil. V nedeljo opoldne je na območju Bohinja padel motorist in si huje ranil nogo.

Alkohol

»Med vikendom se je zvrstila serija mnogo prometnih nesreč vseh kategorij, kar kljub zelo intenzivnemu delu policije na področju prometa nakazuje na poslabšanje prometne varnosti. Prometnih nesreč je trenutno na Gorenjskem več kot lani, letos jih je 476, lani jih je bilo 451,« opozarja Kos in dodaja, da na brezbrižnost nekaterih kaže tudi dejstvo, da jih precej vozi pijanih. V soboto so blejski policisti po prijavi iz prometa izločili voznika z 0,92 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, gorenjski pa voznika z 0,76 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Njihovi škofjeloški kolegi se se ukvarjali z voznikom, ki je napihal 0,95 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka in je trčil v drug avtomobil, gre za kaznivo dejanje. V primeru prometne nesreče na avtocesti med Torovim in Vodicami je bil pod vplivom alkohola motorist, napihal je 1,12 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Povrhu je po njega oziroma po motorno kolo prišel voznik, ki je bil še malenkost bolj pijan – napihal je 1,16 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

»Gre za serijo hudih prometnih kršitev, na katere lahko najbolj vplivajo predvsem vozniki sami, zato jih pozivamo, naj se vzamejo v roke, upoštevajo prometna pravila in vozijo varno. Svoje bo v prihajajočem času dodala še vročina, ki že v osnovi zelo vpliva na počutje voznikov in njihovo zbranost,« opozarja Kos. Nezanesljivo in nevarno vožnjo lahko vedno prijavite na interventno številko 113. Policisti bodo sicer nadzor v prometu okrepili.

O številnih pijanih vozniki so poročali tudi od drugod, konec tedna so ti zaznamovali predvsem na območju PU Novo mesto. V petek popoldne je v naselju Čatež 34-letni voznik avta zaradi vožnje po levi strani trčil v drug avto. Poškodovanih ni bilo, povzročitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,35 miligrama alkohola. V noči na soboto je 18-letni voznik BMW, v katerem sta bila še dva potnika, stara 18 in 20 let, v Pleterjah zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Povzročitelj, ki nima vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,52 miligrama alkohola. Hudo ranjen je bil 18-letni sopotnik. V soboto popoldne je v Šempetru pri Otočcu 66-letni voznik avta, ki mu je alkotest pokazal 1,37 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, zapeljal s ceste in trčil v prometno signalizacijo. V soboto so policisti lovili voznika avtomobila VW touran s pripeto prikolico za prevoz osebnih avtomobilov, ki je bežal in prehiteval kolono vozil prek neprekinjene črte. V Novem mestu so 34-letnika ustavili in zoper njega uporabili prisilna sredstva, saj ni upošteval ukazov. V litru izdihanega zraka je imel 0,41 miligrama alkohola. Policisti so poročali tudi o dveh pijanih kolesarjih, ki sta padla in se ranila.