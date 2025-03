Nepripet, pijan in z neregistriranim. Kazen ne bo majhna

Med poostrenim nadzorom nad uporabo varnostnega pasu voznikov in potnikov v motornih vozilih, ki je potekal med 10. in 16. marcem 2025, so gorenjski policisti ugotovili 47 kršitev. Od tega jih varnostnega pasu na sprednjih sedežih ni uporabljalo 45, zadaj pa dva. Med kršitelji je bil tudi voznik avtobusa. Policisti so izrekli sedem opozoril, izdali dve globi tujcem in 38 plačilnih nalogov. Predvidena kazen za neuporabo varnostnega pasu je 120 evrov.

V policiji si prizadevamo, da bi čim več voznikov uporabljalo varnostni pas. Pri najhujših prometnih nesrečah, namreč vedno znova ugotavljamo, da bi lahko bile posledice bistveno blažje, če bi ga vozniki in potniki v vozilu dosledneje uporabljali. Varnostni pas vam lahko reši življenje, zato se v vozilu vedno pripnite!

Policisti so včeraj ponovno z enodnevnim nadzor med 7. in 13. uro preverili, če je stanje spoštovanja prometnih pravil kaj boljše. Kontrolirali so nepravilno uporabo varnostnega pasu in bili pozorni tudi na pešce, kolesarje, motoriste in voznike e-skirojev. Ustavili in kontrolirali so 23 udeležencev. Nad uporabo varnostnega pasu so bili zadovoljni, saj ga nista uporabljala samo dva voznika, nekaj slabše pa je bilo pri uporabi telefona med vožnjo. Uporabljalo ga je kar 5 voznikov.

Nepripet, pijan in z neregistriranim

So pa ob tem na PU Kranj izpostavili 43-letnega voznika avtomobila, ki med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu, vozil je neregistriran avtomobil in še pod močnim vplivom alkohola (0,79 mg/l, kar je več kot 1,5 promila). Vozniku je bil za prekrške izdan plačilni nalog v znesku 220 evrov. Za vožnjo pod vplivom alkohola mu je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje in prepovedana nadaljnja vožnja ter bo z obdolžilnim predlogom predlagan k pristojnemu okrajnemu sodišču. Predvidena kazen za tak prekršek je najmanj 1200 evrov in 18 kazenskih točk.