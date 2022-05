Neprimerno ravnal z domačimi živalmi

PU Ljubljana poroča o sumu kaznivega dejanja s področja okolja, prostora in naravnih dobrin.

V petek, 6. maja, so bili nekaj pred 9. uro obveščeni o sumu neprimernega ravnanja z domačimi živalmi na območju občine Velike Lašče. Policisti so na kraju zaznali sume kaznivih dejanj in nadaljujejo zbiranje obvestil.

O vseh okoliščinah in ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Prav tako so na kraju posredovali pristojni inšpektorji Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki so ustrezno ukrepali.