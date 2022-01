Do belih zob v samo nekaj dneh! Kako se lahko sami znebite zobnega kamna

Nihče ne mara obiska pri zobozdravniku in najraje bi ga izpustili, vendar ker si želimo zdrave zobe, to preprosto ni mogoče. Zobni kamen je največji krivec za mnoge težave v ustni votlini - slab zadah, vnetje in krvavenje dlesni, ki nastane iz oblog zaradi nezadostne higiene ustne votline.