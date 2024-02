Neprijavljeno zbiranje ljubiteljev predelanih in športnih vozil, posredovala policija

Kot sporočajo s PU Maribor so policisti v soboto, na enem izmed parkirišč v Mariboru, zaznali neprijavljeno zbiranje ljubiteljev predelanih in športnih vozil, ki se ga je udeležilo približno 25 voznikov predelanih in športnih vozil ter približno 70 ljudi.

Ob zaznani neprijavljeni prireditvi so policisti izvedli poostren nadzor in ugotovili 17 kršitev, pri čemer so šest vozil izločili iz cestnega prometa in jim odvzeli registrske tablice.