Nepridiprava vstopila v hišo, odgovor na vprašanje, kaj sta v njej počela, je šokanten

V Križevcu na območju Slovenskih Konjic so policisti v sredo obravnavali drzno tatvino.

Kot so zapisali v poročilu, sta neznana ženska in moški vstopila v odklenjeno stanovanjsko hišo, medtem ko sta lastnika delala na bližnji njivi. Ko sta zapuščala hišo, ju je srečala sorodnica lastnikov hiše. Na vprašanje, kaj sta počela v hiši, sta se izgovorila, da sta iskala nekoga, ki bi jima lahko povedal, kako priti do najbližje gostilne.

Lastnika sta kasneje ugotovila, da pogrešata gotovino.

Občanom policisti znova svetujejo, naj skrbno zaklepajo stanovanjske hiše, tudi kadar jih zapustijo le za krajši čas.