Ali vladni podatki o smrtih oseb s covidom 19 držijo?

Ena oseba je umrla, nam je med podatki za 27. julij (od polnoči do polnoči) prek uradnih facebook in twitter profilov včeraj sporočila vlada. Pa je res ena oseba 27. julija umrla? Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz) in ministrstva za zdravje se po številu pokojnih, ki so umrli s covidom 19, ujemajo – oboji so našteli 117 žrtev –, podatki, kdaj smo imeli zadnjo