V četrtek so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o vlomu v transformatorsko postajo v kamnolomu v Solkanu. Neznanec je vlomil skozi vrata in odprl več razdelilnih omar, poškodoval oz. prerezal več električnih vodnikov in jih odnesel.



Z betonskega kabelskega jaška pred objektom je odstranil kovinski pokrov in še od tam ukradel električni vodnik, so sporočili iz PU Nova Gorica.