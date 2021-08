Nepridiprav kmetu uničil koruzo, v Tepanjah ukradli 800 litrov goriva

Na območju Črnega Vrha v občini Tabor je v četrtek neznani storilec lastniku poškodoval koruzo na njivi na okoli 150 kvadratnih metrih.



Na območju PU Celje so obravnavali še več kriminialnih dejanj.



Na Jeretinovi ulici je neznani storilec vlomil garažna vrata in iz stanovanjske hišo odtujil kolo, smuči, smučarske čevlje in orodje.



Na Prevaljah so iz odklenjene stanovanjske hiše v času, ko sta lastnika spala, odtujili zlatnino in gotovino.



Na počivališču Tepanje je neznani storilec iz parkiranega tovornega vozila državljanu Poljske odtujil 800 litrov goriva.

