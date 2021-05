Eden hotel vlomiti v trgovino, drugi kradel bencin

Policisti PP Idrija so v dopoldanskih urah obravnavali poskus vloma v trgovino v Spodnji Idriji, ki se je zgodil v noči na četrtek. V notranjost objekta neznani storilec ni vstopil oziroma si ni ničesar prilastil. Zaradi kaznivega dejanja je na vratih nastala materialna škoda.



O kaznivem dejanju je policija obvestila pristojne pravosodne organe. Idrijski policisti bodo po zaključku preiskave na podlagi vseh ugotovljenih dejstev podali kazensko ovadbo na novogoriško okrožno državno tožilstvo.



Prav tako v jutranjih urah pa so novogoriški policisti obravnavali tatvino goriva iz avtobusa na območju naselja Lokovec. Po do zdaj zbranih podatkih je neznani storilec pred kratkim iz rezervoarja avtobusa iztočil okoli 80 litrov dizelskega goriva in tako gospodarski družbi povzročil za približno 100 evrov materialne škode.



Novogoriški policisti bodo po zaključku preiskave in na podlagi vseh ugotovljenih dejstev podali kazensko ovadbo na državno tožilstvo v Novi Gorici.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: