Neprevidnež zanetil ogenj (FOTO)

V kraju Prerad v občini Ptuj je v soboto okoli poldneva zagorela lesena delavnica, ki je bila neposredno ob stanovanjski hiši.

Med intervencijo so se poškodovali trije gasilci. FOTO: PGD Polenšak

»Požar naj bi izbruhnil zaradi nepazljivosti 31-letnega moškega, ki je opravljal dela s kotnim brusilnikom, od katerega so letele iskre in zanetile požar,« je pojasnil Tomaž Urleb, vodja izmene OKC PU Maribor. V bližini so bile tudi posoda z vnetljivo snovjo in jeklenke. Kot je še dodal Urleb, je, ko je začelo goreti, moški zapustil delavnico, zatem pa je odjeknila manjša eksplozija. Objekt in orodje sta v celoti pogorela, zaradi požara in vročine pa so na stanovanjski hiši začela pokati stekla na oknih in se zvijati PVC-vhodna vrata. »Na kraju dogodka so bili gasilci iz PGD Dornava, Ptuj, Gabrnik, Žamenci in Polenšak, ki so požar pogasili. Zaradi vdihovanja dima je lastnik objekta potreboval zdravniško pomoč, ki so mu jo dajali reševalci iz SB Ptuj,« je še pojasnil Urleb. Po poročanju republiškega centra za obveščanje so se med intervencijo poškodovali trije gasilci. Nastalo je za več kot 60.000 evrov škode. Policisti bodo neprevidnega 31-letnika ovadili tožilstvu zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Živali na varnem

Večji požar pa je bil v petek popoldne na Gorenjskem, in sicer v Spodnji Besnici v občini Kranj. Ob 17.20 je zagorelo večje gospodarsko poslopje z živino in kmetijsko mehanizacijo.

Zaradi vdihavanja dima je lastnik objekta potreboval zdravniško pomoč.

Kranjski poklicni gasilci in njihovi kolegi iz okoliških prostovoljnih društev so v hitri intervenciji rešili živali in po približno eni uri in pol omejili požar, ki se ni razširil na sosednje objekte. Zagorela sta ostrešje in notranjost. Nihče bi bil poškodovan, nastala pa je materialna škoda, je sporočil Bojan Kos, tiskovni predstavnik PU Kranj. Kot je pojasnil, so kriminalisti v soboto opravili ogled kraja požara. Ugotovili so, da je zagorelo v delavnici, ogenj pa se je razširil na preostali del objekta. Z ugotovitvami bodo seznanili pristojno državno tožilstvo.