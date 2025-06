Nepravilnosti pri razpisu Spirita: po Sloveniji številne hišne preiskave

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je zaradi suma zlorabe evropskih sredstev v torek izvedel več hišnih preiskav na območju Ljubljane, Celja in Maribora. Povezane naj bi bile z afero Spirit, ki je februarja izbruhnila po sporni razdelitvi subvencij za prestrukturiranje Šaleške doline in Zasavja. Preiskujejo sum storitve in poskusa storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo EU.

NPU je izvedel več operativnih aktivnosti, med drugim pet preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov na območju policijskih uprav Ljubljana, Celje in Maribor, so sporočili iz Generalne policijske uprave. Zlorabe sredstev EU sta osumljeni ena fizična in ena pravna oseba z območja Celja. Poskušali sta pridobiti protipravno premoženjsko korist v višini 5,6 milijona evrov.

Za poskus zlorabe evropskih sredstev sta medtem osumljeni dve fizični osebi in dve gospodarski družbi z območja Celja in Maribora, ki sta želeli pridobiti protipravno premoženjsko korist v skupnem znesku skoraj 20 milijonov evrov. S predložitvijo lažnih podatkov in dokumentacije sta poskušali preslepiti pristojni organ, ki je odločal o dodelitvi in izplačilu sredstev EU, vse z namenom, da bi jima želena sredstva odobril in posledično izplačal.

Sumi nepravilnosti na 82 milijonov evrov vrednem razpisu za prestrukturiranje šaleške in zasavske premogovne regije.

Pri izvajanju hišnih preiskav in drugih preiskovalnih aktivnostih je sodelovalo skupno 25 preiskovalcev NPU in kriminalistov Policijske uprave Celje.

Medtem ko policija podrobnosti preiskav v sporočilu za javnost ni navedla, naj bi kriminalisti po informacijah portala Necenzurirano, kot povzema STA, obiskali podjetnika Tadeja Vona Horvatha, enega od osrednjih akterjev afere in lastnika podjetja Vonpharma, ki mu je javna agencija Spirit na razpisu odobrila skoraj deset milijonov evrov nepovratnih sredstev. Preiskavo naj bi opravili tudi pri njegovem sorodniku Mihi Tetičkoviću, ki mu je Von Horvath tik pred objavo razpis prodal podjetje Vital QI. Tudi temu je Spirit pozneje na razpisu odobril skoraj deset milijonov evrov subvencij.

Predkazenski postopek usmerja Evropsko javno tožilstvo, ki preiskuje sume nepravilnosti na 82 milijonov evrov vrednem razpisu za prestrukturiranje šaleške in zasavske premogovne regije.

Za kaznivo dejanje goljufije na škodo EU je sicer predpisana zaporna kazen od enega do osem let.