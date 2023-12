Nepravilnosti pri preiskavi spolne zlorabe. Minister za notranje zadeve ukrepal

Izredni nadzor preiskave kaznivih dejanj spolne zlorabe, ki naj bi jih zagrešil zdaj že nekdanji ravnatelj jeseniške osnovne šole in trener smučarskih tekov Robert Kerštajn, je pokazal določene strokovne nepravilnosti v delu radovljiške policije, zlasti pri izvajanju nadzora nad spoštovanjem ukrepa prepovedi približevanja.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je zato odločil, da mora generalni direktor policije vse policiste takoj seznaniti, da so dolžni storiti vse potrebno za zaščito žrtve kaznivega dejanja. Žrtev so dolžni seznaniti z načinom izvajanja nadzora nad spoštovanjem ukrepa in jo med drugim podučiti, da o daljši odsotnosti z naslova bivanja obvesti območno policijsko postajo.

Kerštajn je po poročanju Dnevnika prejšnji teden na kranjskem okrožnem sodišču priznal očitke tožilstva, kazni pa mu še niso izrekli. Obetalo naj bi se mu tri leta in deset mesecev zapora, sodišče pa naj bi narok za izrek kazenske sankcije razpisalo v začetku prihodnjega leta.