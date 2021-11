Nepravilno prečkala cesto, zbil jo je tovornjak

S PU Ljubljana poročajo o hujši prometni nesreči, v kateri sta bila udeležena voznik tovornega vozila in peška. Po do sedaj zbranih obvestilih je do včerajšnje prometne nesreče v križišču Ceste Dolomitskega odreda in Viške ceste v Ljubljani prišlo zaradi nepravilnega prečkanja ceste, oziroma je peška prečkala vozišče pri rdeči luči za pešce.

»Voznik tovornega vozila je v križišču pri zeleni luči zavijal desno in trčil vanjo. Pri tem se je peška huje telesno poškodovala in bila z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Ljubljana. Njeno življenje ni ogroženo. Policisti vodijo prekrškovni postopek,« so še zapisali na PU Ljubljana.