Nepovabljeni delavci so ju okradli

Ne spuščajte v objekt nikogar, ki ga ne poznate ali se za njegove storitve niste predhodno dogovorili.

V okolici Postojne so v sredo tri neznane osebe iz stanovanjske hiše ukradle 1800 evrov in več kosov zlatnine. Eden od dolgoprstnežev je zamotil stanovalca in se predstavil kot izvajalec fasaderskih del ter ga zvabil od vhodnih vrat k zadnjemu delu hiše. Medtem sta sostorilca pregledala prostore stanovanjske hiše ter ukradla denar in zlatnino. Po podatkih koprske policijske uprave ima lastnik za 2300 evrov škode.Okoli 11. ure je žrtev podobne drzne tatvine postala oškodovanka na območju Komende. Do njene stanovanjske hiše sta prišla neznanca in jo zamotila s pretvarjanjem, da sta delavca telekomunikacijskega podjetja. Eden jo je odpeljal za objekt, drugi pa je iz hiše ukradel gotovino in dokumente. Oškodovala sta jo za približno 200 evrov. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo. Storilca sta se odpeljala z manjšim sivim avtom. Policisti iščejo moškega, visokega od 160 do 170 cm, suhe postave, so sporočili z ljubljanske policijske uprave, kjer vnovič pozivajo k previdnosti.Kot opozarjajo, se storilci osredotočijo predvsem na starejše občane, ki stanujejo sami ali so večji del dneva sami doma. »Če v okolici opazite osebe, ki tja ne spadajo in se sumljivo vedejo, opazujejo objekte, se umaknejo, ko jih hočete nagovoriti, o tem takoj obvestite policijo na številko 113. Če je možno, si tudi poskušajte zapomniti tip, barvo in registrsko številko vozila, s katerim so osebe kraj dogodka zapustile,« dodajajo.