Nepopravljivi Celjan: še isti že drugič pristal v rokah policistov

V Celju so policisti pri tatvini električnega skiroja zalotili 23-letnega Celjana. Predmet so mu zasegli in ga vrnili lastniku.

Še isti dan je 23-letnik pred enim izpred nakupovalnih centrov v Celju ponovno skušal odtujiti e-skiro, tokrat pa so mu načrte prekrižali varnostniki in ga zadržali do prihoda policistov. Tudi ta skiro so mu policisti zasegli in ga vrnili lastniku.

V Celju so bili med vikendom izpred nakupovalnih centrov ukradeni še trije e-skiroji. Policisti bodo s preiskavo ugotovili, ali je 23-letnik osumljen tudi teh tatvin. Po končani preiskavi ga bodo policisti kazensko ovadili, so sporočili iz PU Celje.