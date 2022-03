Neodgovornemu vozniku več kot dva tisočaka globe

V ponedeljek ob 20. uri so šentjernejski policisti med nadzorom prometa med Gorenjo Staro vasjo in Orehovico s svetlobnimi in z zvočnimi signali ustavljali voznika osebnega avtomobila, ki je vijugal po cesti in z nevarno vožnjo ogrožal ostale udeležence v prometu.

Voznik opla vivaro znakov policistov ni upošteval, ampak je nadaljeval vožnjo do naselja Zapuže, kjer je ustavil.

Policisti so med postopkom ugotovili, da gre za 50-letnega kršitelja, in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo.

O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Določila zakona o pravilih cestnega prometa za omenjene kršitve določajo globo v višini 2.060 evrov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 23 kazenskih točk.