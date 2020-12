Neočiščena tovorna vozila so nevarna

Prometna nesreča se je zgodila zaradi neočiščenega tovornega vozila. FOTO: PU Novo Mesto

Ob zasneženih in zaledenelih steklih voznik ne bo opazil pešca, ki prečka cesto, ali vozila, ki se vključuje v promet.

Peljal za tovornjakom

Policisti še vedno poročajo o prometnih nesrečah zaradi neprevidnih voznikov, ki vožnje ne prilagodijo razmeram na cesti. Včeraj so tako le s Policijske uprave Novo mesto sporočili, da se je v četrtek zgodilo šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda na udeleženih vozilih. »V večini primerov so nesreče povzročili vozniki, ki hitrosti vožnje niso prilagodili razmeram na cestah, ki so bile ponekod zasnežene in spolzke,« je povedala, tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto.Brežiški policisti pa so v jutranjih urah med kontrolo prometa ustavljali voznike, ki z vozil niso odstranili snega in ledu. Policisti PP Metlika so bili obveščeni tudi o prometni nesreči pri Gornjem Suhorju pri Metliki, ki se je zgodila zaradi neočiščenega ledu. »Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je do nesreče prišlo ob srečanju tovornega vozila in osebnega avtomobila, ko je na vetrobransko steklo avtomobila padel led s tovornega vozila,« je povedala Drenikova in dodala: »Voznike motornih vozil opozarjamo na previdnost. Ob zasneženih in zaledenelih steklih voznik ne bo opazil pešca, ki prečka cesto, ali vozila, ki se vključuje v promet. Opozarjamo tudi na nevarnost raztresanja ledu z vozil. Padec snega ali ledu lahko razbije vetrobransko steklo in poškoduje voznika, predvsem pri večjih hitrostih pa lahko pride tudi do hujših prometnih nesreč.«Spomnila je, »da zakon o pravilih cestnega prometa določa, da na motornih in priklopnih vozilih v cestnem prometu ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti čista, da je vozniku omogočena normalna vidljivost.«O malomarnih voznikih tovornih vozil so poročali tudi z drugih policijskih uprav. Tako je denimo v četrtek ob 10. uri policiste poklical voznik osebnega avtomobila in povedal, da je na avtocesti od Postojne proti Studencu peljal za tovornim vozilom s polpriklopnikom, ko je s slednjega na njegov avto padel kos snega oziroma ledu. Voznik je peljal za tovornim vozilom in policistom sporočal lokacijo.»Prometni policisti so ustavili tovorno vozilo, ki ga je vozil 42-letni državljan Romunije. V vožnji za njim so sicer tudi sami opazili, da s polpriklopnika odpadajo kosi snega in ledu. Izdali so mu globo in poravnal jo je na kraju,« so povedali na PU Koper.Tudi gorenjski policisti so imeli tak primer: »Policisti so v četrtek obravnavali poškodovanje vetrobranskega stekla zaradi raztresanja ledu s tovornega vozila. Nastala je škoda na osebnem avtomobilu,« so sporočili in tudi oni pozvali k skrbnosti.