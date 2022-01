Neobičajna nesreča na Ptuju: z avtom priletela v živilsko trgovino (FOTO)

Danes popoldne je v najstarejšem slovenskem mestu Ptuju prišlo do neobičajne prometne nesreče. Ob 14:21 se je namreč voznica z osebnim vozilom zaletela v pročelje trgovine z živili, na Ormoški cesti.

Vse skupaj se je kljub vsemu končalo dokaj srečno. FOTO: 112 Ptuj

Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj nesreče, na vozilu odklopili akumulator ter usmerjali promet. Reševalci Nujne medicinske pomoči Ptuj so poškodovani osebi na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Ptuj.